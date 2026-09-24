В России стартовали предзаказы на смартфоны HUAWEI nova 16s Pro и 16s, TWS-наушники FreeBuds Neo и планшет MatePad Air
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В России стартовали предзаказы на смартфоны HUAWEI nova 16s Pro и 16s, TWS-наушники FreeBuds Neo и планшет MatePad Air

Планшет уже доступен к покупке с сегодняшнего дня.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:00
В России стартовали предзаказы на смартфоны HUAWEI nova 16s Pro и 16s, TWS-наушники FreeBuds Neo и планшет MatePad Air

Сегодня в России начался сбор предзаказов на россыпь новинок от HUAWEI, среди которых, смартфоны HUAWEI nova 16s Pro и nova 16s, TWS-наушники FreeBuds Neo, а также стартовали продажи планшета MatePad Air.

Смартфон HUAWEI nova 16s Pro оснащён дисплеем 6,84-дюйма с локальной пиковой яркостью 6000 нит, а модель nova 16s получила экран на 6,68-дюйма с пиковой локальной яркостью 5500 нит. За вычислительные возможности в «прошке» отвечает фирменный чип Kirin 9010S, а в младшей версии Kirin 8020. Ёмкость аккумулятора в обеих моделях составляет 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 100 Вт.

Новинки уже доступны для предзаказов по следующим ценам:

  • HUAWEI nova 16s (12 ГБ + 512 ГБ) – 57 999 рублей;
  • HUAWEI nova 16s Pro (12 ГБ + 256 ГБ) – 69 999 рублей;
  • HUAWEI nova 16s Pro (12 ГБ + 512 ГБ) – 74 999 рублей.

TWS-наушники HUAWEI FreeBuds Neo получили 11-миллиметровые драйверы и поддерживают кодек LDAC. В новинке есть активное шумоподавление, а вес каждого наушника составляет 4,8 грамма. Автономность до 10 часов, зарядный кейс продлевает этот показатель до 40 часов.

Наушники HUAWEI FreeBuds Neo доступны для предзаказа по цене 9 999 рублей.

Планшет HUAWEI MatePad Air получил 12-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2800 × 1840 точек и адаптивной частотой обновления от 30 до 144 Гц. Новинка выделяется тонким корпусом с шестью динамиками, а также большим матовым дисплеем с технологией PaperMatte. Устройство поддерживает фирменный стилус HUAWEI M-Pencil Pro и «умную» магнитную клавиатуру. Подробно о его технических характеристиках мы писали в этом материале.

HUAWEI MatePad Air уже доступен к покупке по цене от 65 999 рублей.

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