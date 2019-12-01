В WhatsApp появятся исчезающие сообщения

WhatsApp может в скором будущем порадовать пользователей наличием самоудаляющихся сообщений. По крайней мере, такая функция была замечена в приложении на Android. По информации одного зарубежного издания, пока это всего лишь бета-версия приложения, а данная функция будет полезна тем, кто не желает нагружать память своего девайса множеством сообщений.

Что касается функциональности сообщений, то их можно будет удались через один час, день, неделю, месяц и год. Если эта функция будет отключена, то все сообщения будут оставаться в чате. Стоит обратить внимание на то, что эта функция будет доступна лишь администраторам чатов. А вот рядовым участникам она будет недоступна.