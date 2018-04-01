В WhatsApp нашли уязвимость в групповых чатах

Эксперты из Check Point, которые занимаются киберзащитой, нашли новую серьезную уязвимость в WhatsApp.

Чтобы навредить пользователям хакер выполняет несколько простых действий. Он подключается в созданный чат и отправляет вредоносное сообщение через веб-версию мессенджера. У участников чата удаляется сама беседа, возникает сбой всего приложения и оно исчезает с устройства. После этого приходится устанавливать WhatsApp заново.

Разработчики WhatsApp уже устранили эту проблему и выпустили прошивку 2.19.58. Пользователям просто нужно обновиться до этой версии или выше.