В WhatsApp на Android появится разблокировка по лицу

Многострадальный мессенджер WhatsApp получил ещё одну функцию, которую давно уже просили пользователи. Речь идёт о разблокировке мессенджера по лицу — технологию Face Unlock. Ранее в систему уже добавили поддержку сканера отпечатка пальца.

Новая функция есть в бета-версии приложения. Вместо пункта «Блокировка с помощью отпечатка пальца» появился пункт «Биометрическая блокировка». То есть теперь сканер отпечатка и распознавание лица работают вместе. Это будет актуально для тех, кто использует смартфоны без сканера отпечатка, вроде Pixel 4.

Пока что не сообщается, когда новинка появится в релизной версии. Остаётся только ждать.