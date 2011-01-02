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Новости

В WhatsApp на Android появится разблокировка по лицу

Многострадальный мессенджер WhatsApp получил ещё одну функцию, которую давно уже просили пользователи. Речь идёт о разблокировке мессенджера по лицу — технологию Face Unlock. Ранее в систему уже добавили поддержку сканера отпечатка пальца.

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Новая функция есть в бета-версии приложения. Вместо пункта «Блокировка с помощью отпечатка пальца» появился пункт «Биометрическая блокировка». То есть теперь сканер отпечатка и распознавание лица работают вместе. Это будет актуально для тех, кто использует смартфоны без сканера отпечатка, вроде Pixel 4.

Пока что не сообщается, когда новинка появится в релизной версии. Остаётся только ждать.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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