В Steam началась раздача Metro 2033

Раздача стартовала вечером 11 марта в Steam. Предположительно из-за неё в сервисе случился небольшой сбой в работе. Получить оригинальную Metro 2033 можно бесплатно, а вот все остальные дополнения обойдутся с 80% скидкой.

После короткого сбоя, последовал масштабный. Согласно сервису по сбоям Downdetector на Steam поступило более 28 тысяч жалоб. По информации пользователей Steam, они не могли войти в учётную записать.

Интересные дополнения для Metro 2033, которые можно приобрести со скидкой:

Metro Exodus — ₽543;

Metro 2033 Redux — ₽83;

Metro: Last Light Redux — ₽83;

Metro Franchise Bundle — ₽1052.

Раздача, как и распродажа дополнений Metro 2033 закончится 15 марта.