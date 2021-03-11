Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

В Steam началась раздача Metro 2033

Раздача стартовала вечером 11 марта в Steam. Предположительно из-за неё в сервисе случился небольшой сбой в работе. Получить оригинальную Metro 2033 можно бесплатно, а вот все остальные дополнения обойдутся с 80% скидкой.

После короткого сбоя, последовал масштабный. Согласно сервису по сбоям Downdetector на Steam поступило более 28 тысяч жалоб. По информации пользователей Steam, они не могли войти в учётную записать.

Интересные дополнения для Metro 2033, которые можно приобрести со скидкой:

  • Metro Exodus — ₽543;
  • Metro 2033 Redux — ₽83;
  • Metro: Last Light Redux — ₽83;
  • Metro Franchise Bundle — ₽1052.

Раздача, как и распродажа дополнений Metro 2033 закончится 15 марта.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Источник:
Steam
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

Вливайтесь в общение

0 Комментария
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить