В сети появились чертежи iPhone 14 Pro Max

В интернете опубликовали чертежи будущего iPhone 14 Pro Max, позволяющие оценить габариты смартфона. Если они окажутся подлинными, то новый iPhone 14 Pro Max будет со следующими габаритами: 160,71 х 78,58 х 7,85 мм. При этом если считать основной блок камер, то общая толщина смартфона увеличивается до 12,02 мм.

Модель iPhone 14 Pro Max станет немного толще iPhone 13 Pro Max, а блок камер будет гораздо массивнее. По слухам, основная камера получит разрешение в 48 Мп.

Ожидается, что вес iPhone 14 Pro Max также будет тяжелее, чем текущие 240 г. в iPhone 13 Pro Max. Анонс линейки состоится в сентябре

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!