В сеть попали тизеры Samsung Galaxy S23 Ultra

Инсайдер Ice universe продолжает радовать поклонников Samsung. На этот раз он опубликовал два тизера грядущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra.

Дизайн устройства никак не раскрывается на тизерах. В них можно наблюдать только три камеры, которые станут значительно лучше по сравнению с прошлым поколением. Одним из намеков является улучшенный режим ночной съёмки. Также говорится про повышенное разрешение и тут стоит предположить, что речь идёт о модуле на 200 Мп.

Анонс серии Samsung Galaxy S23 ожидается 1 февраля.