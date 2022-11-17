В сервисных центрах начался дефицит запчастей для смартфонов Xiaomi

В России начался дефицит запчастей для ремонта смартфонов Xiaomi. Об этом «Известиям» рассказали несколько авторизированных сервисных центров.

Один из центров сообщил, что вообще не производит ремонт устройств по гарантии. В другом сервисе заявили, что детали доступны, но по предзаказу. Примерный срок доставки около 40 дней.

При этом проблема с запчастями наблюдается сразу в нескольких городах России. Также стало известно, что на замену дисплея уходит от 2 недель, а аккумулятора до 20 дней.

Ситуацией уже успели воспользоваться неавторизованные сервисные центры и подняли цены до уровня авторизированных центров. При этом владельцы смартфонов столкнулись с другой проблемой — отдать устройство в АСЦ и долго ждать ремонта с оригинальными запчастями или поставить неоригинальный аналог, потерять гарантию, но сохранить своё время.