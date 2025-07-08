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В России запретят автоматические списания за онлайн-подписки

Клиент сможет поставить запрет на использование реквизитов своих банковских карт.

Российским сайтам запретят автоматически списывать деньги за онлайн-подписки. Соответствующие поправки к закону «О защите прав потребителей» одобрили в правительстве России.

Ключевое нововведение заключается в том, что компании больше не смогут продолжать списывать средства с банковской карты, если пользователь удалил ее реквизиты из личного кабинета или приложения сервиса.

Более того, россияне получат возможность запретить использование ранее предоставленных платежных данных и выбрать единственный счет для всех будущих списаний.

Законопроект, регулирующий онлайн-подписки, был внесен в Госдуму еще летом 2023 года. Первое чтение он прошел в сентябре 2024 года. Документ доработали и 7 июля он получил одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

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Источник:
Известия
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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