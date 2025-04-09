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Telegram начал маркировать каналы по требованию Роскомнадзора

После идентификации каналу дадут отметку A+.

Telegram начал маркировать каналы, которые зарегистрированы в реестре Роскомнадзора. Об этом рассказал первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

Напомним, в январском обновлении Telegram появилась функция сторонней верификации чатов и каналов. Именно ее и использует Роскомнадзор, запустив официального бота для маркировки каналов.

Теперь администраторы каналов, внесенных в официальный реестр, могут получить значок A+. Для этого нужно воспользоваться специальным ботом (@Trustchannelbot) и предоставить необходимые данные, в частности номера телефонов всех администраторов канала.

Маркировка связана со вступившими в силу новыми требованиями. В соответствии с действующим российским законодательством, все Telegram-каналы с аудиторией более 10 тысяч подписчиков обязаны зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора. В противном случае им запрещено размещать рекламу, а их публикации нельзя будет репостить.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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