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ЦБ может ограничить срок действия карт Visa и Mastercard в России

Также обсуждается создание единой базы учета карт на одного человека.
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Вадим Майков вчера в 23:25

Банк России рассматривает возможность ограничения срока действия банковских карт, выпущенных платёжными системами, не входящими в официальный реестр регулятора. Об этом сообщила директор департамента нацплатёжной системы ЦБ Алла Бакина в рамках Финансового конгресса.

На текущий момент в реестр не включены, в частности, Visa и Mastercard, что может затронуть миллионы держателей карт в России.

Также обсуждается создание единой базы учёта платёжных карт, которая позволит отслеживать, сколько карт оформлено на одного человека. Пока речь идёт только о концепции, без конкретных лимитов или сроков запуска.

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Источник:
Интерфакс
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