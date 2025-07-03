ЦБ может ограничить срок действия карт Visa и Mastercard в России

Банк России рассматривает возможность ограничения срока действия банковских карт, выпущенных платёжными системами, не входящими в официальный реестр регулятора. Об этом сообщила директор департамента нацплатёжной системы ЦБ Алла Бакина в рамках Финансового конгресса.

На текущий момент в реестр не включены, в частности, Visa и Mastercard, что может затронуть миллионы держателей карт в России.

Также обсуждается создание единой базы учёта платёжных карт, которая позволит отслеживать, сколько карт оформлено на одного человека. Пока речь идёт только о концепции, без конкретных лимитов или сроков запуска.