МВД заявило, что не разрабатывает новый дизайн российского паспорта

МВД России не ведёт работу над новым дизайном паспорта и не получало законодательных инициатив по этому поводу. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, комментируя обсуждение концепта, представленного PR-агентством Atlas.

12 июня 2025 года Atlas показало визуализацию нового паспорта: синий цвет, QR-код с данными о регистрации, семейном положении и здоровье владельца. На презентацию пригласили блогеров, и новость о концепте буквально разлетелась по всему интернету, попав в СМИ и Telegram-каналы.

Агентство назвало проект «развлекательной продукцией», но заявило о намерении обсудить с Госдумой перспективы законодательной доработки, пути внедрения и механизмы распространения.

МВД уточнило, что сейчас прорабатываются только вопросы улучшения форм-фактора документа и усиления его защиты.