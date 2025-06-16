Реклама. ГК МББ ТЕХНОЛОДЖИ КО. ЛИМИТЕД, ИНН 9909699946 erid: 2VtzqwVJGsv
Новости

МВД заявило, что не разрабатывает новый дизайн российского паспорта

Ведомство прокомментировало концепт синего паспорта с QR-кодом от агентства Atlas.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 17:33

МВД России не ведёт работу над новым дизайном паспорта и не получало законодательных инициатив по этому поводу. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, комментируя обсуждение концепта, представленного PR-агентством Atlas.

12 июня 2025 года Atlas показало визуализацию нового паспорта: синий цвет, QR-код с данными о регистрации, семейном положении и здоровье владельца. На презентацию пригласили блогеров, и новость о концепте буквально разлетелась по всему интернету, попав в СМИ и Telegram-каналы.

МВД заявило, что не разрабатывает новый дизайн российского паспорта
МВД заявило, что не разрабатывает новый дизайн российского паспорта
МВД заявило, что не разрабатывает новый дизайн российского паспорта

Агентство назвало проект «развлекательной продукцией», но заявило о намерении обсудить с Госдумой перспективы законодательной доработки, пути внедрения и механизмы распространения.

МВД уточнило, что сейчас прорабатываются только вопросы улучшения форм-фактора документа и усиления его защиты.

👍 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram-канал
Теги: 
Источник:
The GEEK, Telegram
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
В России предложили замедлить или полностью заблокировать Telegram
«Мир Танков» запретят в России? Суд признал экстремистской деятельность «Леста Игры»
Популярные игрушки Лабубу могут запретить в России
Сбой в работе мобильного интернета произошел в России
Власти нескольких регионов РФ отключили мобильный интернет
Известна причина массового сбоя в работе мобильных операторов в России
В России предложили верифицировать арендаторов самокатов через Госуслуги
Москвичи стали чаще ностальгировать по старому интернету и играм 90-х
Telegram начал маркировать каналы по требованию Роскомнадзора
Telegram удалил более 373 тыc. публикаций и каналов по запросам Роскомнадзора
Telegram обвинили в удалении каналов по требованию российских властей
Крупный российский провайдер поднял цены на домашний интернет на 20%
Россиянин заказал iPhone 16 Pro Max, а получил банку кильки «За Родину»
В работе СБП произошел сбой
В России приняли закон о запрете рекламы в Instagram
Россиян начнут штрафовать за рекламу в Instagram
Роскомнадзор потребовал удалить 47 VPN-сервисов из Google Play
Ozon и Wildberries получили предупреждение за скидки на товары без согласия продавцов
Россиян начнут штрафовать за отправку запрещенных стикеров в Telegram
Маркетплейсы обяжут помечать товары иностранных продавцов

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK