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«Мир Танков» запретят в России? Суд признал экстремистской деятельность «Леста Игры»

Поводом послужил иск Генпрокуратуры о связи компании с Wargaming.

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и признал деятельность компании «Леста Игры» («Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz) экстремистской. Ее внесут в соответствующий реестр Росфинмониторинга, а юридические лица обратят в доход государства.

Адвокат Роман Макаров сообщил журналистам, что компания в корне не согласна с решением суда и будет его обжаловать. Что касается запрета игры «Мир Танков» в России, то, по его словам, сторона защиты пока не понимает, приведет ли признание компании экстремистской к ограничениям на распространение ее игр на территории страны.

Основанием для иска стали предполагаемые связи «Лесты» с Wargaming — бывшим владельцем указанных проектов. В 2022 году она покинула рынки России и Беларуси, закрыв офис в Минске, и поддержала Вооруженные силы Украины.

«Леста Игры» настаивала на своей независимости и аполитичности, однако в апреле ее активы арестовали. Сейчас компания активно публикует в соцсетях благодарностей за помощь российской армии.


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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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