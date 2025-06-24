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Госдума обязала предустанавливать RuStore на смартфоны и планшеты, включая устройства Apple

Будет запрещено ограничивать работу магазина.
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Валентин Снежин сегодня в 15:46

Госдума одобрила законопроект о предустановке RuStore на смартфоны и планшеты, в том числе на устройства Apple. Документ вносит поправки в закон «О защите прав потребителей» и запрещает ограничивать установку, работу и обновление RuStore, а также проведение платежей через него.

Продавать смартфоны и другие технически сложные устройства можно будет только при условии, что на них можно установить и использовать российский магазин приложений. Окончательный перечень обязательных к установке сервисов определит правительство.

Как пояснял один из авторов закона Антон Горелкин, цель инициативы — защитить российских разработчиков и пользователей от дискриминации со стороны иностранных компаний. По его словам, на гаджетах Apple RuStore должен быть доступен наравне с другими магазинами приложений.

При этом продажу iPhone в России запрещать не планируется, но могут быть предусмотрены штрафы за нарушение новых правил.

Если документ одобрит Совет Федерации и подпишет президент, закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

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Теги: 
Источник:
СОЗД ГАС
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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