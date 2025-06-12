В России предложили замедлить или полностью заблокировать Telegram

Доступ к Telegram в России необходимо ограничить, чтобы пользователи быстрее перешли в национальный мессенджер. С такой инициативой выступил бывший советник президента России, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По его словам, государство «должно помочь немножечко Telegram» — либо замедлить, либо запретить его, чтобы пользователи переходили на отечественную платформу MAX от VK.

10 июня Госдума приняла законопроект о создании национального мессенджера. При этом пока не ясно, станет ли им MAX или будет создано иное решение.