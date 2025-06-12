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В России предложили замедлить или полностью заблокировать Telegram

Причина проста — чтобы пользователи перешли в национальный мессенджер.

Доступ к Telegram в России необходимо ограничить, чтобы пользователи быстрее перешли в национальный мессенджер. С такой инициативой выступил бывший советник президента России, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По его словам, государство «должно помочь немножечко Telegram» — либо замедлить, либо запретить его, чтобы пользователи переходили на отечественную платформу MAX от VK.

10 июня Госдума приняла законопроект о создании национального мессенджера. При этом пока не ясно, станет ли им MAX или будет создано иное решение.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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