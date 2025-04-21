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Москвичи стали чаще ностальгировать по старому интернету и играм 90-х

Я не плачу, просто ностальгия в глаз попала.
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Вадим Майков сегодня в 17:38

В 2025 году интерес к ретроконтенту в интернете среди жителей Москвы вырос на фоне ностальгии по цифровому прошлому. По данным аналитиков «МегаФона», за первые три месяца года трафик на сайты, связанные с олдскульными видеоиграми и интернетом 90-х и 2000-х, увеличился на 47% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Больше всего ретро-ресурсы посещают пользователи в возрасте от 35 до 44 лет — они составляют треть аудитории. На возрастную группу 25–34 приходится около 25%, 45–54 — 13%. Однако быстрее всего растёт интерес у молодых: число пользователей 18–24 лет выросло на 52%, а 14–17 лет — на 47%.

Наибольшую популярность у москвичей получили сайты с классическими играми для ПК и консолей — на них приходится 82% трафика. Ещё 10,7% приходится на зарубежные ретро-платформы, и 2,3% — на сайт с виртуальными питомцами, запущенный в 1999 году.

Среди других популярных ресурсов: сайт-эмулятор Windows 98 с Winamp и Скрепышем, библиотека старого ПО с эмуляцией процессоров 70–80-х годов, и даже сайт по лизингу автомобилей в стилистике 90-х.

Аналитики связывают тренд с растущим интересом к цифровой культуре прошлого — как у тех, кто застал эпоху dial-up-интернета, так и у молодёжи, которая открывает её впервые.

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Источник:
The GEEK
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