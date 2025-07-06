В сети всплыли изображения отмененной игры Batman с Дэмиеном Уэйном

Фанатское сообщество DC снова заговорило о Project Sabbath, заброшенной игре от WB Games Montréal, которая могла бы стать новым направлением в героической серии про Бэтмена. В сеть попали ранее не публиковавшиеся концепты ключевых персонажей.

Поводом для обсуждения стала публикация художника Rodrigue Pralier, работавшего над проектом. Он выложил концепт-арты персонажей, среди которых можно разглядеть Дэмиена Уэйна, постаревшего Брюса, Убийцу Крока и Охотницу. Все они стилизованы в духе, далёком от Arkham-серии, с визуальным уклоном в более мрачный, почти постапокалиптический мир. У фанатов не осталось сомнений — Project Sabbath явно не планировался как часть Arkham-вселенной, как и вышедшая позже Gotham Knights.

Сама игра разрабатывалась ориентировочно в середине 2010-х, но была официально закрыта в 2015 году. При этом судя по детализации персонажей, работа над ней успела продвинуться достаточно далеко, чтобы говорить не просто о концепте, а о полноценной стадии разработки.

Что особенно интересно, Project Sabbath был сосредоточен не на Брюсе Уэйне, а на его наследнике. Дэмиен Уэйн — персонаж со сложной предысторией, конфликтами и воспитанием в Лиге убийц и именно он мог стать основой для куда более остросюжетного и личного проекта, чем классические истории о Тёмном рыцаре. Смена фокуса и попытка уйти от привычного образа большая редкость для студий, особенно в работе с такими знаковыми франшизами.

Project Sabbath мог бы вдохнуть новую жизнь в игровую вселенную DC, но вместо этого индустрия получила Suicide Squad: Kill the Justice League — мультиплеерный проект от Rocksteady, который оказался далёк от ожиданий и духа Arkham.



