ИгрыПодборки

В сети всплыли изображения отмененной игры Batman с Дэмиеном Уэйном

Ещё один проект, который не получил жизнь.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 19:41

Фанатское сообщество DC снова заговорило о Project Sabbath, заброшенной игре от WB Games Montréal, которая могла бы стать новым направлением в героической серии про Бэтмена. В сеть попали ранее не публиковавшиеся концепты ключевых персонажей.

Поводом для обсуждения стала публикация художника Rodrigue Pralier, работавшего над проектом. Он выложил концепт-арты персонажей, среди которых можно разглядеть Дэмиена Уэйна, постаревшего Брюса, Убийцу Крока и Охотницу. Все они стилизованы в духе, далёком от Arkham-серии, с визуальным уклоном в более мрачный, почти постапокалиптический мир. У фанатов не осталось сомнений — Project Sabbath явно не планировался как часть Arkham-вселенной, как и вышедшая позже Gotham Knights.

Сама игра разрабатывалась ориентировочно в середине 2010-х, но была официально закрыта в 2015 году. При этом судя по детализации персонажей, работа над ней успела продвинуться достаточно далеко, чтобы говорить не просто о концепте, а о полноценной стадии разработки.

Что особенно интересно, Project Sabbath был сосредоточен не на Брюсе Уэйне, а на его наследнике. Дэмиен Уэйн — персонаж со сложной предысторией, конфликтами и воспитанием в Лиге убийц и именно он мог стать основой для куда более остросюжетного и личного проекта, чем классические истории о Тёмном рыцаре. Смена фокуса и попытка уйти от привычного образа большая редкость для студий, особенно в работе с такими знаковыми франшизами.

Project Sabbath мог бы вдохнуть новую жизнь в игровую вселенную DC, но вместо этого индустрия получила Suicide Squad: Kill the Justice League — мультиплеерный проект от Rocksteady, который оказался далёк от ожиданий и духа Arkham.


👍 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram-канал
Теги: 
Источник:
X
В США продают легендарный Бэтмобиль по цене нового суперкара
Лучше анимационные фильмы про Бэтмена. Стоит посмотреть каждому
Слухи: по вселенной «Бэтмена Будущего» делают игру
Warner Bros. вернётся к играм про Бэтмена после череды провалов
Бэтмобиль из фильмов Нолана теперь в продаже
Пингвин сериал
Почему стоит посмотреть сериал «Пингвин»: новый взгляд на Готэм
DC перезапустили Бэтмена: в новой вселенной он больше не миллиардер
Moncler и Бэтмен выпустили совместную коллекцию одежды
Бэтмен получит собственную звезду на Аллее славы в Голливуде
Сборник из трех игр Batman: Arkham Collection доступен в Steam за $9
Нуарное возрождение: вышел трейлер нового мультсериала о Бэтмене
Анонсирована новая часть Batman: Arkham для VR-шлема Quest 3
Сиквел «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном перенесли на октябрь 2026 года
Arkham Knight BATMAN 2022
В Arkham Knight появился костюм из фильма Бэтмен 2022
Раскрыта дата выхода «Batman: Arkham Trilogy» на Nintendo Switch
Представлен трейлер нового сериала о Пингвине от создателей «Бэтмена»
Фанаты создали трейлер игры по фильму Бэтмен 2022
ASUS готовит смартфон ROG Phone 6 Batman Edition
Нового «Бэтмена» покажут в российских кинотеатрах
Анонсировано продолжение «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK