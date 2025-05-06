Власти нескольких регионов РФ отключили мобильный интернет

В нескольких российских регионах произошло массовое отключение мобильного интернета. Наиболее серьёзные перебои наблюдаются в Туле, Ярославле и Саранске, также зафиксированы сложности в Московской, Владимирской и Мордовской областях.

Властями отключения объясняются мерами противодействия БПЛА (беспилотным летательным аппаратам). В Ярославле подтвердили, что речь идёт о временных ограничениях на работу мобильного интернета. Подобные заявления поступили также из Тулы и Саранска.

Пользователи жалуются на невозможность оплатить покупки, вызвать такси, использовать навигаторы и оплачивать проезд. В Туле интернет исчез около полудня, таксисты были вынуждены искать Wi-Fi в кафе, но часто теряли маршруты из-за отсутствия связи. Один из пользователей сравнил ситуацию с «возвращением в 2000-е».

Согласно данным Downdetector, наибольшая нагрузка и жалобы зафиксированы в Санкт-Петербурге, Воронежской области и Московском регионе.

Домашний Wi-Fi и звонки по мобильной связи продолжают работать без перебоев.