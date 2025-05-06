Новости

Власти нескольких регионов РФ отключили мобильный интернет

Ограничения затронули всех операторов. Жители жалуются на сбои в транспорте, оплате и навигации.

В нескольких российских регионах произошло массовое отключение мобильного интернета. Наиболее серьёзные перебои наблюдаются в Туле, Ярославле и Саранске, также зафиксированы сложности в Московской, Владимирской и Мордовской областях.

Властями отключения объясняются мерами противодействия БПЛА (беспилотным летательным аппаратам). В Ярославле подтвердили, что речь идёт о временных ограничениях на работу мобильного интернета. Подобные заявления поступили также из Тулы и Саранска.

Пользователи жалуются на невозможность оплатить покупки, вызвать такси, использовать навигаторы и оплачивать проезд. В Туле интернет исчез около полудня, таксисты были вынуждены искать Wi-Fi в кафе, но часто теряли маршруты из-за отсутствия связи. Один из пользователей сравнил ситуацию с «возвращением в 2000-е».

Согласно данным Downdetector, наибольшая нагрузка и жалобы зафиксированы в Санкт-Петербурге, Воронежской области и Московском регионе.

Домашний Wi-Fi и звонки по мобильной связи продолжают работать без перебоев.

🎧 Хочешь новые наушники? Подпишись на наш Telegram-канал и участвуй в розыгрыше TECNO FreeHeat 1!
Теги: 
Источник:
Downdetector, 76, NewsTula
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
Подборки

Больше в Telegram

Подпишись в один клик

Сейчас на главной

Вышел геймплейный трейлер Mafia: The Old Country
сегодня в 18:23
Samsung объявила дату презентации Galaxy S25 Edge
сегодня в 09:58
Figma представила ИИ-инструменты для разработки сайтов, приложений и векторной графики
вчера в 20:52
В сеть утекли изображения двух моделей ROG Ally 2, одна из них с кнопкой Xbox
вчера в 12:43
В Genshin Impact удалят аккаунты игроков без подтверждения возраста
вчера в 10:33
Яндекс Фабрика представила свои первые вакуумные наушники Commo OST Earphones с активным шумоподавлением
вчера в 10:26
Huawei nova Y63 появился у ритейлеров с урезанными характеристиками и ценой выше предшественника
вчера в 09:51
iQOO Neo 10 Pro+ получит Snapdragon 8 Elite, экран 2К и батарею 7000 мАч
вчера в 03:00
Власти нескольких регионов РФ отключили мобильный интернет
вчера в 02:23
Больше запусков, меньше проверок: FAA расширила полномочия SpaceX
вчера в 02:00

Обзоры на The GEEK