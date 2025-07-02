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Как часто россияне меняют смартфоны и какие бренды выбирают в 2025 году

Опрос охватил 12 700 человек по всей стране.
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Валентин Снежин сегодня в 10:01

По результатам нового исследования М.Видео-Эльдорадо, средний цикл смены смартфона в России составляет три года и более. Опрос охватил 12 700 человек по всей стране. 68% респондентов признались, что пользуются устройством минимум три года, из них 43% — дольше этого срока. Только 9% обновляют смартфон ежегодно.

Главной причиной замены гаджета остаётся не мода, а технический износ. На первом месте стоит падение производительности и деградация аккумулятора (53%), на втором — поломки (23%), а на третьем — выход новых моделей с улучшенными опциями (15%). Также пользователи отмечают нехватку памяти и прекращение поддержки.

Расходы стали более продуманными: большинство выбирает устройства до 30 тысяч рублей. 23% укладываются в диапазон 20–30 тыс., 21% — от 30 до 50 тыс., 20% — до 20 тыс. рублей. Лишь 15% готовы потратить больше 80 тыс. рублей.

Перед покупкой россияне изучают обзоры (62%), сравнивают характеристики, смотрят видео (35%) и часто остаются верны бренду (40%). В топе предпочтений:

  • Samsung (38%)
  • Apple (32%)
  • Xiaomi и суббренды (31%)
  • далее HONOR, Huawei, realme, Tecno, OPPO и vivo.

ОС также имеет значение: 68% считают её важной. Даже при неограниченном бюджете большинство выбрало бы Android (63%), а не iOS (33%).

ИИ-функции пока воспринимаются настороженно: их значимость оценивается в среднем на 3,2 из 5. Пользователи по-прежнему делают ставку на надёжность, автономность и удобство интерфейса.

Старые смартфоны чаще всего не выбрасывают. 30% хранят их дома, 27% оставляют как запасные, 22% отдают знакомым, 17% продают. Лишь 4% утилизируют. При этом 34% покупателей используют рассрочку или кредит, остальные предпочитают оплату сразу.

Интересно, что 51% ожидают от смартфона минимум пять лет службы без поломок. А 26% сталкивались с трудностями при ремонте устройств.

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Источник:
М.Видео-Эльдорадо
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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