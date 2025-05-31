Популярные игрушки Лабубу могут запретить в России

С каждым днем игрушки Лабубу становятся все более популярными в России и мире. На фоне этого тренда в Госдуме начали работу над законопроектом о «правильных игрушках». Об этом заявила первый зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи Татьяна Буцкая.

Почему в России хотят запретить Лабубу?

Причиной беспокойства стали нарушения, выявленные при продаже Лабубу. На упаковках отсутствуют надписи на русском языке и необходимый для детских товаров сертификат качества, пояснила Буцкая.

Она обратила внимание на необходимость проверить, есть ли у Лабубу дистрибьютор и каким образом они попадают в Россию. По словам депутата Госдумы, проверку игрушек уже начало Роскачество.

За запрет и остановку продажи Лабубу выступила сенатор Екатерина Алтабаева. По ее словам, игрушки, которые «выглядят как монстры», «психологически очень вредны».

Некоторые психологи отмечают, что Лабубу не оказывают негативного влияния на детей. По их мнению, напротив, они могут служить средством самовыражения, являясь лишь отражением модных веяний.

Кто такие Лабубу и почему они так популярны?

Лабубу — небольшие плюшевые игрушки в виде монстров с устрашающими выражениями лица, заостренными ушами и зубастой улыбкой. Их образ был придуман еще в 2015 году гонконгским художником и дизайнером Касингом Лунгом. Лабубу изначально был персонажем его иллюстрированной книги The Monsters.

В 2019 году китайская компания Pop Mart начала массовый выпуск игрушек Лабубу, и они быстро стали хитом в Азии, а затем и по всему миру. В 2025 году игрушки начали появляться в соцсетях мировых знаменитостей, таких как Ким Кардашьян и участницы группы BLACKPINK, а популярность дошла и до России. Их необычный вид оказался особенно привлекательным для детей и подростков.

В российских магазинах можно найти как оригинальные версии, стоимостью более 100 долларов, так и реплики по цене от нескольких сотен рублей.