Telegram обвинили в удалении каналов по требованию российских властей

Telegram удалил ряд каналов, среди которых оказался миллионник «ВЧК-ОГПУ» (признан Минюстом РФ иностранным агентом), известный публикациями расследований и утечек от силовиков.

Авторы проекта утверждают, что удаление произошло без объяснения причин и по запросу официальных российских структур. В подтверждение этого было опубликовано постановление Таганского районного суда Москвы от декабря 2024 года. В нем содержится требование ограничить доступ к 22 каналам, включая «ВЧК-ОГПУ».

По словам представителей заблокированного проекта, почти все каналы из списка удалили в течение одной ночи. После этого, «освободившиеся ссылки оказались в руках лиц, связанных с российскими властями, что указывает о координации действий».

Они считают, что такое решение Павла Дурова может стать причиной блокировки Telegram в странах Евросоюза. Ранее западные страны воздерживались от подобных мер так как Telegram сохранял независимость.

UPD. Спустя несколько часов администрация Telegram рассказала СМИ, что не удаляла канал «ВЧК-ОГПУ». По данным пресс-службы мессенджера, «канал был удален его владельцем, возможно — в результате неавторизованного доступа». В связи с этим будет проведена проверка. Что произошло с другими удаленными каналами, в Telegram не рассказали.