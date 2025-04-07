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Telegram обвинили в удалении каналов по требованию российских властей

Минувшей ночью в мессенджере стал недоступен ряд каналов из списка российского суда.

Telegram удалил ряд каналов, среди которых оказался миллионник «ВЧК-ОГПУ» (признан Минюстом РФ иностранным агентом), известный публикациями расследований и утечек от силовиков.

Авторы проекта утверждают, что удаление произошло без объяснения причин и по запросу официальных российских структур. В подтверждение этого было опубликовано постановление Таганского районного суда Москвы от декабря 2024 года. В нем содержится требование ограничить доступ к 22 каналам, включая «ВЧК-ОГПУ».

По словам представителей заблокированного проекта, почти все каналы из списка удалили в течение одной ночи. После этого, «освободившиеся ссылки оказались в руках лиц, связанных с российскими властями, что указывает о координации действий».

Они считают, что такое решение Павла Дурова может стать причиной блокировки Telegram в странах Евросоюза. Ранее западные страны воздерживались от подобных мер так как Telegram сохранял независимость.

UPD. Спустя несколько часов администрация Telegram рассказала СМИ, что не удаляла канал «ВЧК-ОГПУ». По данным пресс-службы мессенджера, «канал был удален его владельцем, возможно — в результате неавторизованного доступа». В связи с этим будет проведена проверка. Что произошло с другими удаленными каналами, в Telegram не рассказали.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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