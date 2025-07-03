Ferrari представила «бюджетный» суперкар Amalfi — самый доступный в линейке

Ferrari официально представила новый суперкар Amalfi — самую доступную модель в линейке бренда. Название автомобиль получил в честь живописного итальянского города Амальфи.

Новая модель пришла на смену Ferrari Roma и создана на ее базе, но получила множество доработок. Под капотом установлен обновленный 3,9-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, облегченными распредвалами, индивидуальными датчиками давления на каждый цилиндр и турбокомпрессорами.

Мотор стал мощнее на 20 л.с. и теперь выдает 631 л.с. Максимальный крутящий момент — 760 Нм, обороты двигателя поднимаются до 7600 об/мин. Коробка передач — 8-ступенчатая роботизированная с новым электронным блоком управления.

Внешне Amalfi изменился мало. Передняя часть получила большой воздухозаборник и вытянутый капот. Фары стали компактнее, они визуально объединены темной полосой. Сзади — интегрированный активный спойлер, новые вентиляционные отверстия и минималистичная оптика.

Салон полностью изменился. Убрана перегородка между водителем и пассажиром, установлены новая приборная панель 15,6-дюймовым экраном, 10,25-дюймовый центральный дисплей, а также 8,8-дюймовый экран перед пассажиром. Руль — новый, с физическими кнопками.

В Ferrari Amalfi установлена современная тормозная система brake-by-wire и контроллер ABS Evo, который точнее дозирует тормозное усилие на задних колесах.

Продажи Ferrari Amalfi стартуют в начале 2026 года. Базовая комплектация обойдется в 240 тысяч евро.

