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В России предложили верифицировать арендаторов самокатов через Госуслуги

Переход на единую систему может ограничить доступ к сервисам для несовершеннолетних.
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Вадим Майков сегодня в 11:01

Минцифры рассматривают предложение ввести обязательную верификацию пользователей кикшеринга через портал Госуслуги. Инициатива поступила от ряда сервисов аренды самокатов, сообщает «Коммерсантъ». Речь идёт о проверке возраста и личности всех клиентов — аналогично действующей в Москве системе Mos ID.

Если предложение будет принято, арендовать электросамокат через Whoosh, «МТС Юрент» или «Яндекс Go» можно будет только после авторизации через Госуслуги. Сейчас такие меры действуют только в столице — с начала сезона Mos ID прошли более 190 тысяч пользователей, из них 17 тысяч несовершеннолетних получили отказ.

В регионах сервисы используют собственные способы проверки — банковские ID или корпоративные решения. Однако, как считают авторы инициативы, Госуслуги — универсальный инструмент, который поможет отсеивать нарушителей и несовершеннолетних.

По данным МВД, в 2024 году 32% пострадавших в ДТП с самокатами — это подростки от 10 до 17 лет. По словам пресс-службы Whoosh, 99,9% пользователей соблюдают правила, но единый способ верификации нужен для контроля оставшегося 0,1%.

В Минцифры отметили, что решение пока не принято. Возможен пилотный запуск, но для обязательной верификации по всей стране потребуются изменения в законодательстве.

Тем временем в Госдуме обсуждается идея перехода к биометрической идентификации арендаторов СИМ с 2026 года.

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Источник:
Коммерсантъ
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