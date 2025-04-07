Telegram удалил более 373 тыc. публикаций и каналов по запросам Роскомнадзора

Из Telegram были удалены более 373 тысяч каналов и публикаций по запросам Роскомнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, по словам представителей Роскомнадзора, в адрес администрации Telegram неоднократно направлялись требования удалить как отдельные публикации, так и сам канал «ВЧК-ОГПУ» (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Причиной было размещение «информации, признанной недостоверной, а также экстремистских материалов».

Накануне стало известно, что Telegram удалил ряд каналов, среди которых оказался «ВЧК-ОГПУ». Администрацию мессенджера обвинили в сотрудничестве с российскими властями. Дело в том, что к этим каналам требовал ограничить доступ Таганский районный суд Москвы.

Представители Telegram отрицают свою причастность к удалению «ВЧК-ОГПУ», утверждая, что это сделал владелец канала. Однако пользователи обратили внимание на тот факт, что удалить канал с более чем 1000 подписчиков самостоятельно невозможно — для этого требуется вмешательство технической поддержки.