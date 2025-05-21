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Сбой в работе мобильного интернета произошел в России

Жалобы поступают из нескольких регионов.

Жители нескольких российских регионов столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета и связи. Сбои зафиксированы в Архангельской, Владимирской, Мурманской, Липецкой и других областях, следует из данных сервиса Downdetector.

Проблемы затронули пользователей всех крупных операторов — Билайн, МТС, Мегафон, Yota и Tele2. В пресс-службах компаний отметили, что причины сбоев внешние и не зависят от операторов.

Наибольшее число жалоб поступило из Липецкой области. Губернатор Игорь Артамонов заявил, что ограничения связаны с угрозой атаки беспилотников. По его словам, мобильный интернет будет восстановлен после нормализации обстановки.

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Источник:
The GEEK, Telegram
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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