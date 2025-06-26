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Lixiang начал блокировать свои автомобили в России

Новая прошивка превращает китайские кроссоверы в «кирпичи».
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Валентин Снежин сегодня в 10:17

Китайский автопроизводитель Lixiang начал блокировать гибридные кроссоверы, ввезённые в Россию по параллельному импорту. После установки прошивки версии 7.4 автомобиль полностью теряет работоспособность: выход из строя затрагивает все электронные блоки, кроме лидара.

Что известно:

  • Блокировка активируется сразу после завершения обновления;
  • Под удар попали машины 2025 года выпуска, вне зависимости от наличия SIM-карты;
  • В следующем обновлении 7.4.1 производитель устраняет уязвимость, но только для тех, кто ещё не обновился. Заблокированные машины это не спасёт.

Что делают сервисы и дилеры

В техцентре «Автовернисаж» частично восстановили работу некоторых машин: они могут двигаться, но мультимедиа остаётся неработоспособной.

По словам генерального директора Frank Auto, официальные дилеры пока не сталкивались с подобными случаями. Однако они также получают машины через альтернативные каналы, поскольку у Lixiang нет ОТТС — обязательного документа для официальных поставок в Россию.

Компания Lixiang уже разрабатывает инструмент для официальных дилеров, который позволит полностью снять блокировку. Его появление ожидается в конце июля 2025 года.

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Источник:
Известия, The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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