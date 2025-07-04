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Сбой мобильного интернета в России: абоненты жалуются на МТС, Tele2, Мегафон и Билайн

В России наблюдаются массовые сбои мобильного интернета.
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Валентин Снежин сегодня в 15:26

В разных регионах России фиксируются проблемы с мобильным интернетом сразу у нескольких операторов. Наиболее активно жалуются пользователи из Чувашии, Москвы и Нижегородской области.

По данным Downdetector, абоненты МТС сталкиваются со сбоями в Москве и Подмосковье, Нижегородской и Тверской областях, а также в Пермском крае. Пользователи T2 (ранее Tele2) отмечают проблемы в Чувашской республике, Смоленской, Тверской и Нижегородской областях.

Жалобы на «Мегафон» поступают из Санкт-Петербурга, Пермского края, Чувашии, Самарской и Московской областей. У «Билайна» сбои зафиксированы в Чувашии, Пермском и Алтайском краях, а также в Нижегородской и Смоленской областях.

Причины сбоев пока не уточняются. Официальные представители операторов массово не комментируют ситуацию.

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Источник:
Downdetector
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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