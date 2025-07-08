TECNO готовит революционный складной смартфон с тремя экранами и тонким корпусом

Бренд TECNO показал первый концепт гибридного смартфона с тройным складыванием PHANTOM Ultimate G Fold. Главное отличие заключается в конструкции, где два экрана складываются внутрь, полностью защищая дисплей. Такой подход идёт вразрез с существующими решениями на рынке, где внешний экран часто остаётся уязвимым.

Инженеры TECNO назвали конструкцию G-Style: в сложенном виде смартфон напоминает классическую «книжку», но при раскрытии превращается в единое плоское полотно. Вариативность углов фиксации позволит использовать его как мини-ноутбук, подставку для фильмов или в других hands-free сценариях. В устройстве два шарнира, что делает форм-фактор технически сложным, но визуально бесшовным.

Несмотря на нестандартную архитектуру, концепт отличается минимальной толщиной среди всех смартфонов с тройным складыванием и всё это достигается за счёт переработанной слоёной структуры дисплея и компактного шарнира.

Официальный дебют модели состоится в середине июля, а пока TECNO старается подогреть интерес, делая ставку на уникальность и инженерную дерзость.

Как считают эксперты The GEEK, формат «G Fold» может стать не просто экспериментом, а новой точкой развития на перегретом рынке гибких смартфонов. Вопрос в том, перейдёт ли концепт в реальный продукт и как он покажет себя в повседневном использовании. Пока единственным тройным телефоном остаётся Mate XT от Huawei.