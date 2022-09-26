Китайские ноутбуки Hiper получат российскую Astra Linux

Разработчик операционной системы Astra Linux договорился с китайским производителем электроники Hiper о предустановки ОС на компьютеры, которые будут ввозиться в Россию.

Первые ноутбуки Hiper работающие под управлением Astra Linux появятся в «Ситилинке» в начале октября. Модельный ряд будет состоять из серии Hiper Workbook с 8 или 16 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ постоянной (SSD) памяти. Это машины предназначенные для офисной работы или учёбы. Ориентировочная цена — от 35 000 рублей.

Первая партия будет состоять из 2200 устройств, а предустановка Astra Linux будет происходить на сборочной линии в Шэньчжэне.

Ранее в продаже появилась «Ред ОС» и офисный пакет программ «Р7-Офис».

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