В России начнут отключать от мобильных сетей незарегистрированные смартфоны

Минцифры России разрабатывает новые правила регистрации смартфонов, ввезённых в страну без таможенного оформления. Владельцам таких устройств придётся регистрировать их IMEI в специальной базе, иначе смартфоны перестанут работать в российских мобильных сетях.

Регистрировать смартфоны нужно будет через портал «Госуслуги» в течение 14 дней после начала эксплуатации. Если владелец не сделает регистрацию в установленный срок, операторы заблокируют доступ к мобильным сетям. Нововведение затронет устройства, самостоятельно привезённые из-за границы, а также «серые» смартфоны.

При этом устройства, работавшие в российских сетях до апреля 2027 года, продолжат функционировать без регистрации вне зависимости от способа ввоза. Официально поставляемые смартфоны будут попадать в базу автоматически.

По оценкам экспертов, новые правила могут привести к уходу с рынка до 70% продавцов «серых» смартфонов, а стоимость отдельных моделей может вырасти до 40%. На данный момент законопроект находится на стадии обсуждения, поэтому его положения ещё могут измениться.