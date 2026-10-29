В России начнут отключать от мобильных сетей незарегистрированные смартфоны
Новости

В России начнут отключать от мобильных сетей незарегистрированные смартфоны

Под контроль попадёт весь «серый» импорт, некоторые смартфоны могут подорожать до 40%.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:14
В России начнут отключать от мобильных сетей незарегистрированные смартфоны

Минцифры России разрабатывает новые правила регистрации смартфонов, ввезённых в страну без таможенного оформления. Владельцам таких устройств придётся регистрировать их IMEI в специальной базе, иначе смартфоны перестанут работать в российских мобильных сетях.

Регистрировать смартфоны нужно будет через портал «Госуслуги» в течение 14 дней после начала эксплуатации. Если владелец не сделает регистрацию в установленный срок, операторы заблокируют доступ к мобильным сетям. Нововведение затронет устройства, самостоятельно привезённые из-за границы, а также «серые» смартфоны.

При этом устройства, работавшие в российских сетях до апреля 2027 года, продолжат функционировать без регистрации вне зависимости от способа ввоза. Официально поставляемые смартфоны будут попадать в базу автоматически.

По оценкам экспертов, новые правила могут привести к уходу с рынка до 70% продавцов «серых» смартфонов, а стоимость отдельных моделей может вырасти до 40%. На данный момент законопроект находится на стадии обсуждения, поэтому его положения ещё могут измениться.

Читайте в Телеграм

Главное по теме

Новости Apple и Microsoft обязали хранить переписку пользователей в России

По данным Bloomberg, Apple и Microsoft внесли в российский реестр 2 октября.
Новости Тарифы на мобильную связь могут стать дороже — Минцифры готовит реформу Новости Штрафы за езду без прав хотят повысить втрое. Кого коснутся изменения

Похожие материалы

OnePlus Вышли OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro с вентиляторами и батареями на 9000 мА·ч

OnePlus Ace 7 Pro получил перископическую камеру с оптическим зумом 3,5×.

 Apple iPhone Air 2 может получить двойную камеру и увеличенный аккумулятор

iPhone Air 2 может выйти весной 2027 года вместе с базовым iPhone 18.

 Android 17 Смартфоны realme начали получать Android 17: что нового и какие модели обновятся

До конца марта 2027 года компания планирует обновить 49 моделей смартфонов.

 iQOO iQOO представила геймпад G1 со сменными рукоятками за $79

На старте будет поддержка только на четырёх устройствах бренда.

Скидки и подборки

Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку Приложения недели: управление окнами, передача файлов без облака и другие находки 7 премиальных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые хочется себе Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день

Последние новости

Вышло бесплатное обновление Metro Redux с режимом 120 кадров/с на Xbox GTA V теперь можно запустить на iPhone без эмуляторов ИИ создаёт дефицит печатных плат: сроки поставок достигли 30 месяцев Mistral выпустила Le Chonk с триллионом параметров и открытыми весами Культовая Saints Row: The Third вышла на Android и iOS со всеми дополнениями Все новости
Закреплено
iPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаiPhone 18 Pro vs iPhone 17 ProRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодноiPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаiPhone 18 Pro vs iPhone 17 ProRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодно

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

27 октября · Nothing

Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

Nothing решила вывести свои полноразмерные наушники в премиальный сегмент.
  1. 25 Окт

    Raskat

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики
  2. 22 Окт

    Samsung

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух
  3. 21 Окт

    HUAWEI

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач
  4. 12 Окт

    Honor

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?
  5. 09 Окт

    Polaris

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090
Смотреть все обзоры →