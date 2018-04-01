В России выпустили смартфон для работы в суровых условиях
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Новости

В России выпустили смартфон для работы в суровых условиях

В России компания Mobile Inform Group, выпустила защитный смартфон MIG S6. Устройство имеет ударопрочный металлический корпус и резиновые вставки, а также сертификацию по стандарту IP 67.

По заявлению производителя он выдержит работу от -20 до 60 градусов по Цельсию. При интенсивном использовании смартфон продержится около 20 часов за счет аккумулятора на 5000 мАч.

Mig 1

Новинка обладает 6-дюймовым дисплеем с разрешением 1440х720 точек. В качестве процессора используется Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти соответственно. Также есть основная камера на 13 МП и фронтальная на 5 МП.

Mig 2

Смартфон поддерживает работу 3G/4G/LTE и обладает модулями Wi-Fi, GPS/ГЛОНАСС, а также NFC. Дополнительно в устройстве есть порт Pogo-pin, который используется для сканера штрих-кодов или отпечатков пальцев.

Mig 3

Работает MIG S6 под управлением Android 9. В этом году производитель обещает обновить аппарат до Android 10 и чуть позже перевести его на российскую Astra Linux.

MIG S6 ориентирован на государственные ведомства и на работу в сложных климатических условиях. Стоимость новинки составляет 70 тысяч рублей.

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