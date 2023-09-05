Chrome и Edge научились копировать кадры из видеороликов

Google Chrome и Microsoft Edge получили, вероятно, одну из самых актуальных и полезных функций за все время – копирование кадра из видео в виде изображения щелчком мыши.

Если раньше для копирования кадра из видео на YouTube необходимо было скачать стороннее приложение/установить расширение или скрыть панель инструментов и дорожку видео, развернуть его на полный экран и поставить на паузу, то теперь достаточно нажать правой кнопкой мыши и выбрать «Копировать кадр видео».

После этого изображение будет скопировано в буфер обмена, которое затем можно вставить куда угодно, например, в Paint, Word или Telegram. При этом копировать кадр можно не только с YouTube, но и других плееров (кроме встраиваемых файлов JW Player).

Интересно, что подобная функция также появилась с обновлением 116 в Microsoft Edge. Функцию в этом браузере также можно вызвать правой кнопкой мыши, выбрав «Копировать видеокадр».