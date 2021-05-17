В России стартовали продажи уличного телевизора The Terrace от Samsung

Samsung Electronics объявила о старте продаж в России интерьерных телевизоров The Terrace. Телевизоры представлены моделями диагональю 55, 65 и 75 дюймов.

Следуя концепции «Экраны везде» (Screens Everywhere), Samsung Electronics осваивает новые пространства и форм-факторы телевизоров. Согласно прогнозам исследовательской фирмы QY Research, глобальные продажи ТВ для улицы, которые в 2018 году составляли около 170 000 единиц, к 2024 достигнут 440 000 единиц. Все больше пользователей устанавливают телевизоры на площадках для барбекю, террасах и патио. Для подобных целей в 2020 году Samsung представила новые The Terrace.

Ключевая особенность The Terrace заключается в высоком уровне яркости 2000 нит. Благодаря дисплею QLED, антибликовой технологии и функции Adaptive Picture, которая автоматически оптимизирует яркость в зависимости от освещения, телевизор обеспечивает хорошую контрастность в солнечную погоду.

Для бесперебойной работы на открытом воздухе серия The Terrace получила сертификат IP55 от Международной электротехнической комиссии (IEC) — это означает, что продукт защищен от пыли и не боится дождя.

ТВ работает на платформе Tizen с открытым исходным кодом и позволяет просматривать контент с Netflix, YouTube и других стриминговых сервисов. Кроме того, он поддерживает работу с AppleTV AirPlay.

Новинки можно приобрести в официальном интернет-магазине Samsung и в магазинах партнеров по рекомендованной розничной цене от 329 990 рублей за версию с диагональю 55’’.

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