В России создаётся сотовый оператор для госорганов

В России планируют создать виртуального сотового оператора на базе имеющейся системы информирования о ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС». Проект пока находится на стадии обсуждения.

Как сообщается, новый оператор будет предоставлять услуги связи исключительно для государственных органов. На данный момент уже ведутся работы по тестированию системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на предмет подключения к ней смартфонов для получения голосовой связи и доступа в интернет.

Главной особенностью такой системы станет наилучшее предоставление услуг связи, так как «ЭРА-ГЛОНАСС» умеет сканировать всех четырёх федеральных операторов связи и выбирает ту линию, которая в конкретном месте может предоставить лучший сигнал.