В России представлены Bluetooth-наушники HUAWEI FreeLace Pro

Huawei Consumer Business Group представляет на российском рынке Bluetooth-наушники HUAWEI FreeLace Pro, получившие систему активного шумоподавления с двумя микрофонами, мощные динамики и аккумулятор, рассчитанный на 24 часа автономной работы.

HUAWEI FreeLace Pro получили систему активного шумоподавления с двумя микрофонами в каждом наушнике, что позволяет нейтрализовать помехи громкостью до 40дБ. Если пользователю необходимо услышать внешние звуки, активное шумоподавление можно отключить нажатием и удерживанием левого наушника.

Качественную передачу звука во время голосовых вызовов обеспечивает система шумоподавления с тремя микрофонами. Интеллектуальный алгоритм (DNN) отвечает за чистоту и чёткость передачи речи даже при разговоре в шумной обстановке, при сильном ветре или в вагоне метро.

Наушники поддерживают фирменную функцию HUAWEI HiPair, обеспечивающую быстрое сопряжение с мобильными устройствами HUAWEI простым подключением зарядного разъёма к порту USB Type-C.

Батарея ёмкостью 150 мАч. Полного заряда хватает на 16 часов воспроизведения музыки с включённой функцией активного шумоподавления и до 24 часов — без неё. При этом всего 5 минут зарядки хватает на 5 часов прослушивания музыки.

HUAWEI FreeLace Pro будут представлены в России в трех оттенках: «дымчато-белый», «графитовый чёрный» и «зелёный шалфей». Оформить предварительный заказ на HUAWEI FreeLace Pro можно будет с 10 сентября. С 18 сентября наушники поступят в открытую продажу по цене – 7 990 рублей.