Складной iPhone Duo провалил тест на прочность

Складной смартфон iPhone Duo прошёл испытание на прочность от известного американского блогера Зака Нильсона (Zack Nelson), автора YouTube-канала «JerryRigEverything». В ходе теста Зак традиционно подвергнул испытуемое устройство на стойкость к царапинам, воздействию открытого пламени, пыли и изгибу руками в попытке сломать девайс.

Блогер начал тестирование с проверки дисплеев на стойкость к царапинам. Внешний 5,4-дюймовый экран с защитным стеклом Ceramic Shield 2 показал отличный результат. Едва заметные следы от воздействия специального инструмента появились лишь на насадке с твёрдостью 7 по шкале Мооса.

Внутренний дисплей, как и у всех смартфонов со складными экранами прикрыт защитным пластиковым слоем, который довольно мягкий и царапается на уровне твёрдости 2. Его можно повредить даже ногтем, но благодаря матовому покрытию повреждения на включенном дисплее практически не заметны.

Кроме этого, Зак на другом iPhone Duo отклеил матовую защитную плёнку, чтобы показать разницу в цветопередаче:

Рама смартфона выполнена из титана, который при достаточном усилии можно поцарапать острым предметом.

Задняя панель iPhone Duo сделана из стекла и устойчива к царапинам ножом. Также Заку не удалось поцарапать защитные линзы сенсоров.

Одной из главных проблем стал шарнир. Несмотря на заявленную защиту IP68, после попадания песка и пыли механизм начал хрустеть и заедать, из-за чего смартфон перестал нормально складываться.

В самом бесполезном тесте на воздействие огнём, внутренний дисплей повредился через 10 секунд и не восстановился после остывания. А вот внешний экран даже после 20 секунд воздействия пламенем остался целым.

В конце видео Зак попытался согнуть смартфон в обратную сторону в попытки сломать его, что привело к повреждению внутреннего дисплея.

Для сравнения, складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 ранее выдержал аналогичное испытание блогера без подобных повреждений дисплея:

Таким образом, iPhone Duo продемонстрировал неплохую прочность корпуса, но в ходе испытаний выявились серьёзные слабые места в конструкции шарнира и гибкого дисплея. Замена последнего обойдётся владельцу в 1000 долларов.

Ссылка на видео Зака, здесь.