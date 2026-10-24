Складной iPhone Duo провалил тест на прочность
Новости

Складной iPhone Duo провалил тест на прочность

Первый складной iPhone оказался значительно слабее Samsung Galaxy Z Fold8.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:53
Складной iPhone Duo провалил тест на прочность

Складной смартфон iPhone Duo прошёл испытание на прочность от известного американского блогера Зака Нильсона (Zack Nelson), автора YouTube-канала «JerryRigEverything». В ходе теста Зак традиционно подвергнул испытуемое устройство на стойкость к царапинам, воздействию открытого пламени, пыли и изгибу руками в попытке сломать девайс.

Блогер начал тестирование с проверки дисплеев на стойкость к царапинам. Внешний 5,4-дюймовый экран с защитным стеклом Ceramic Shield 2 показал отличный результат. Едва заметные следы от воздействия специального инструмента появились лишь на насадке с твёрдостью 7 по шкале Мооса.

Внутренний дисплей, как и у всех смартфонов со складными экранами прикрыт защитным пластиковым слоем, который довольно мягкий и царапается на уровне твёрдости 2. Его можно повредить даже ногтем, но благодаря матовому покрытию повреждения на включенном дисплее практически не заметны.

Кроме этого, Зак на другом iPhone Duo отклеил матовую защитную плёнку, чтобы показать разницу в цветопередаче:

Рама смартфона выполнена из титана, который при достаточном усилии можно поцарапать острым предметом.

Задняя панель iPhone Duo сделана из стекла и устойчива к царапинам ножом. Также Заку не удалось поцарапать защитные линзы сенсоров.

Одной из главных проблем стал шарнир. Несмотря на заявленную защиту IP68, после попадания песка и пыли механизм начал хрустеть и заедать, из-за чего смартфон перестал нормально складываться.

В самом бесполезном тесте на воздействие огнём, внутренний дисплей повредился через 10 секунд и не восстановился после остывания. А вот внешний экран даже после 20 секунд воздействия пламенем остался целым.

В конце видео Зак попытался согнуть смартфон в обратную сторону в попытки сломать его, что привело к повреждению внутреннего дисплея.

Для сравнения, складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 ранее выдержал аналогичное испытание блогера без подобных повреждений дисплея:

Таким образом, iPhone Duo продемонстрировал неплохую прочность корпуса, но в ходе испытаний выявились серьёзные слабые места в конструкции шарнира и гибкого дисплея. Замена последнего обойдётся владельцу в 1000 долларов.

Ссылка на видео Зака, здесь.

Читайте в Телеграм

Главное по теме

Новости Apple поднялась на второе место по продажам смартфонов в Китае

Серия iPhone 18 Pro за первые три недели увеличила продажи на 23,5% к прошлому поколению.
Новости У iPhone Duo массово ломается внутренний дисплей в месте сгиба Новости Складка и бугры — вот что будет с экраном iPhone Duo если с него содрать защитную плёнку

Похожие материалы

Apple 7 премиальных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые хочется себе

Зарядная станция Magssory Axis в оттенке Burgundy и ещё шесть аксессуаров, которые дополнят iPhone: для защиты, поездок и…

 Apple Первые проблемы iPhone Duo: складной дисплей смартфона треснул сразу после покупки

Apple вместо проведения технической экспертизы обвинила покупателя, что он устроил смартфону краш-тест.

 Apple Будущие поколения iPhone Duo могут получить телеобъектив и увеличенный дисплей

Информацией поделился Марк Гурман из Bloomberg.

 Apple Apple увеличила долю рынка ПК, несмотря на падение поставок Mac на 11%

MacBook Neo помог смягчить спад поставок Apple, считают аналитики Counterpoint Research.

Скидки и подборки

Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни

Последние новости

Honor 700 получит необычный дизайн: второй экран сзади и огромный аккумулятор iOS портировали на смартфоны Google Pixel, Nothing Phone и REDMI Xiaomi представила очиститель воды Mijia Water Purifier 3: одного фильтра хватит на 50 тонн HMD создала телефон для одиноких пожилых людей. Внутри живёт ИИ-собеседница Mary OpenAI отключила прямой доступ к интернету для моделей на время обучения Все новости
Закреплено
iPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаiPhone 18 Pro vs iPhone 17 ProRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодноiPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаiPhone 18 Pro vs iPhone 17 ProRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодно

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух

22 октября · Samsung

Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух

Днем сверхчеткие 5K, вечером стремительные 360 Гц: Samsung Odyssey G8 G80HF обещает лучшее из двух миров, но без компромиссов не обошлось.
  1. 21 Окт

    HUAWEI

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач
  2. 12 Окт

    Honor

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?
  3. 09 Окт

    Polaris

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090
  4. 07 Окт

    3D-печать

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L
  5. 01 Окт

    Samsung

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+
Смотреть все обзоры →