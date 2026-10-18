Huawei готовит конкурента Redmi и realme под новым брендом Starlight
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Huawei готовит конкурента Redmi и realme под новым брендом Starlight

Линейка будет ориентирована на продажи в интернете и должна конкурировать с Redmi, iQOO и Realme.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 07:00
Huawei готовит конкурента Redmi и realme под новым брендом Starlight

Huawei готовит новый суббренд смартфонов под названием Starlight, или Xingmang в Китае. По данным инсайдера Digital Chat Station, устройства будут продаваться преимущественно онлайн и займут средний ценовой сегмент.

Сообщается, что в разработке уже находятся несколько моделей. Одна из них может получить активную систему охлаждения с вентилятором.

Смартфоны Starlight также могут оснащаться фирменными процессорами Kirin серий 8 и 9.

Сейчас Huawei использует линейки Mate и Pura для флагманского сегмента, Nova для более доступных моделей с упором на дизайн и камеры, а Enjoy занимает бюджетный уровень. Starlight должна закрыть нишу производительных смартфонов среднего класса, где активно представлены Redmi, iQOO и Realme.

Новый бренд во многом может повторить прежнюю стратегию Honor, которая до отделения от Huawei также развивалась как более доступный бренд с сильным присутствием в онлайн-продажах.

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