Huawei готовит конкурента Redmi и realme под новым брендом Starlight

Huawei готовит новый суббренд смартфонов под названием Starlight, или Xingmang в Китае. По данным инсайдера Digital Chat Station, устройства будут продаваться преимущественно онлайн и займут средний ценовой сегмент.

Сообщается, что в разработке уже находятся несколько моделей. Одна из них может получить активную систему охлаждения с вентилятором.

Смартфоны Starlight также могут оснащаться фирменными процессорами Kirin серий 8 и 9.

Сейчас Huawei использует линейки Mate и Pura для флагманского сегмента, Nova для более доступных моделей с упором на дизайн и камеры, а Enjoy занимает бюджетный уровень. Starlight должна закрыть нишу производительных смартфонов среднего класса, где активно представлены Redmi, iQOO и Realme.

Новый бренд во многом может повторить прежнюю стратегию Honor, которая до отделения от Huawei также развивалась как более доступный бренд с сильным присутствием в онлайн-продажах.