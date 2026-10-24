iPhone Duo разобрали и нашли две батареи общей ёмкостью 4883 мА·ч

Первые разборки iPhone Duo раскрыли устройство его аккумулятора: внутри установлены две отдельные ячейки общей ёмкостью 4883 мА·ч. Авторы каналов Phone Repair Guru и REWA Technology показали внутренние компоненты смартфона и особенности их демонтажа.

Большая батарея имеет ёмкость 2962 мА·ч и запас энергии 11,56 Вт·ч, меньшая — 1921 мА·ч и 7,5 Вт·ч. Обе закреплены клеем, который позволяет снять аккумуляторы после подачи электрического тока.

По словам авторов Phone Repair Guru, кнопку Touch ID можно демонтировать для ремонта, однако процесс сложный. Авторы REWA Technology показали расположение процессора Apple A20 Pro и сотового модема C2 на системной плате.

iPhone Duo поддерживает только eSIM во всём мире. Apple также опубликовала руководство по ремонту смартфона.

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