Samsung One UI 10 могут переименовать в Galaxy OS

Компания Samsung готовится к крупнейшему обновлению своей операционной системы One UI, которое может изменить взаимодействие пользователей с устройствами Galaxy. По данным источников, обновление, ожидаемое к выходу в середине 2027 года, будет основано на Android 18 и, возможно, дебютирует вместе с флагманскими смартфонами Galaxy Z Fold 9 и Galaxy Z Flip 9.

Ожидается, что One UI 10 представит радикальный редизайн интерфейса, объединяющий информацию из разных приложений в контекстные рабочие процессы. Например, события календаря, геолокация и переписка станут доступны через единые потоки, сократив количество переключений между приложениями.

Исследователи отмечают, что искусственный интеллект станет центральной частью обновления. Samsung работает над более глубокой интеграцией ИИ и улучшением совместимости между смартфонами, планшетами и носимыми устройствами. Однако точные функции и масштаб изменений пока не раскрываются.