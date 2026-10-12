Необычный Huawei Pura X View сметают с полок в Китае

Продажи Huawei Pura X View в Китае достигли примерно 449,8 тыс. устройств к концу сентября. Смартфон поступил в продажу 7 сентября, поэтому такого результата ему удалось достичь менее чем за месяц. Данные приводит китайский инсайдер RDObservation, отслеживающий местный рынок смартфонов.

При этом Pura X View остаётся дефицитным. Некоторые сторонние продавцы увеличили цену на 500–1000 юаней, а официальный магазин Huawei указывает доставку новых заказов до 19 ноября. Чёрная версия Midnight Black уже отсутствует в наличии.

Главная особенность Pura X View, широкий 6,39-дюймовый OLED-экран с необычным соотношением сторон 16:9,5. Смартфон также получил Kirin 9030S, основную камеру на 200 Мп и аккумулятор на 7000 мА·ч с проводной зарядкой 66 Вт и беспроводной на 50 Вт.

Стоимость Huawei Pura X View в Китае начинается с 5999 юаней за версию 12/256 ГБ.