HMD создала телефон для одиноких пожилых людей. Внутри живёт ИИ-собеседница Mary

Компания HMD выпустила в Великобритании кнопочный телефон 2660 Flip Senior Edition, разработанный специально для пожилых людей. Главной особенностью раскладушки стала встроенная ИИ-собеседница Mary, с которой можно общаться на разные темы.

Mary умеет поддерживать разговор, рассказывать истории, обсуждать природу и историю, а также играть в игры на тренировку памяти. При этом нейросеть запоминает детали предыдущих бесед, говорит медленно и делает паузы, чтобы собеседнику было проще отвечать.

Для общения достаточно выбрать Mary в меню телефона и нажать кнопку вызова. Устанавливать дополнительные приложения не требуется, а сама собеседница доступна круглосуточно.

Телефон получил крупные физические кнопки, основной экран диагональю 2,8 дюйма и внешний дисплей на 1,77 дюйма. Внутри установлен процессор Unisoc T107, 64 МБ оперативной памяти и съёмный аккумулятор ёмкостью 1450 мА·ч. Также предусмотрены поддержка 4G, FM-радио, разъём для наушников и зарядка через USB-C.

Стоимость HMD 2660 Flip Senior Edition составляет £79,99 (~8 500 ₽). В цену входят первые пять часов общения с Mary, после чего потребуется подписка за £16,90 в месяц. Продление не происходит автоматически.

Без подписки устройство продолжит работать как обычный кнопочный телефон.