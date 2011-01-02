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Новости

В России представлен флагманский ноутбук HUAWEI MateBook X

Флагманский ноутбук MateBook X от HUAWEI добрался до российского рынка. Новинка обладает небольшим весом, сенсорным дисплееем высокого разрешения, а также производительной начинкой.

MateBook X оснащён высокопроизводительными компонентами. Процессор Intel Core i5 10-го поколения имеет четыре ядра с тактовой частотой до 4,2 ГГц в режиме Turbo и 16 ГБ оперативной памяти, а для хранения данных используется твердотельный накопитель на 512 ГБ.

  • Mkt Matebookx Creativeshot Fingerprint Jpg 200615
  • Mkt Matebookx Creativeshot Camera Jpg 200615

Ноутбук впервые оснащен расширенным тачпадом с функцией тактильной обратной связи HUAWEI Free Touch для более комфортного и естественного взаимодействия с системой и приложениями. Метка HUAWEI Share встроена в тачпад, что упрощает доступ к функции «Мультискрин». Новая полноразмерная клавиатура с механизмом типа «ножницы» и ходом клавиш 1,3 мм делает процесс печати более удобным, а подсветка позволяет с комфортом работать при недостаточном освещении.

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Ноутбук HUAWEI MateBook X доступен в России в цвете «мерцающий серебристый». С 20 октября ноутбук HUAWEI MateBook X (i5-10210U/16 ГБ + ОЗУ/512 ГБ SSD) появится в продаже в официальном интернет-магазине HUAWEI и у авторизованных партнёров по рекомендованной розничной цене 114 990 рублей.

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Источник:
Huawei
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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