В России представлен доступный смартфон OPPO A18 с ёмким аккумулятором

На российском рынке представлен доступный смартфон OPPO A18, который уже поступил в продажу по цене 14 999 рублей. Новинка оснащена ёмким аккумулятором и предлагается в двух цветовых исполнениях — чёрном и голубом цвете.

Что касается технических характеристик, девайс получил 6,56-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1612×720 точек и частотой обновления 90 Гц, а максимальная яркость достигает до 720 нит. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 5 Мп с диафрагмой f/2.2 и поддержкой записи видео Full HD.

Основной блок камер оснащён двумя сенсорами, из которых: главный на 8 Мп с диафрагмой f/2.0 и ширик на 2 Мп (f/2.4) с углом захвата 89 градусов.

За вычислительные возможности отвечает однокристальная система MediaTek Helio G85, которая работает в паре с 4-гигабайтами оперативной памяти стандарта LPDDR4x и 128 Гб хранилища типа EMMC5.1. Другие конфигурации ОЗУ/ПЗУ производитель не предлагает, но есть возможность расширения памяти за счёт слота для MicroSD-карт до 1 ТБ.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Из прочего, девайс получил поддержку 4G-сетей (Dual Sim), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Галилео, BeiDou, влагозащиту по стандарту IPX4, боковой сканер отпечатка пальца, разъём для наушников 3,5 мм и порт USB-C. Из коробки, гаджет будет работать на операционной системе Android 13 с оболочкой ColorOS 13.1. Габариты смартфона составляют: 163,74 × 75,03 × 8,16 мм, масса — 188 г.