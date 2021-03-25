В России официально появился проектор Mi Smart Compact Projector 2 Pro от Xiaomi

Вместе с новыми смартфонами Redmi на российский рынок поступила еще одна экосистемная новинка от Xiaomi – проектор Mi Smart Compact Projector 2 Pro. Устройство обладает яркостью 1300 ANSI люмен, а значит, можно смотреть контент не только ночью, но даже днем.

Благодаря наличию технологии HDR+ гамма цветового охвата проектора составляет более 100% стандарта Rec709, что позволяет получить на экране более яркие и насыщенные тона. За объемный звук в проекторе отвечают два динамика размером 1,75 дюйма и мощностью 10 Вт каждый, а пассивная диафрагма в состоянии поддерживать низкие частоты вплоть до 60 Гц.

Цены и доступность

Цена Mi Smart Compact Projector 2 Pro будет стоить 69 990 рублей. Подробности о доступности экосистемных новинок будут опубликованы позже в официальных соцсетях Xiaomi.