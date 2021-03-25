Xiaomi представила в России линейку Redmi Note 10

Xiaomi, провела в формате онлайн очередную X-Конференцию для российских зрителей. В рамках мероприятия были представлены смартфоны новейшей линейки Redmi Note 10, а также экосистемные устройства: беспроводной пылесос Mi Vacuum Cleaner Light и проектор Mi Smart Compact Projector 2 Pro.

Серия Redmi Note 10 Pro

Смартфон Redmi Note 10 Pro знаменует собой революцию в среднем ценовом сегменте смартфонов, предлагая пользователям камеру с одним из самых высоких разрешений на рынке. 108-Мп сенсор смартфона с технологией биннинга 9-в-1 и Dual Native ISO. Благодаря ночному режиму 2.0, основанному на многокадровом алгоритме RAW, пользователи могут создавать снимки даже в условиях низкой освещенности.

Устройство имеет цельный корпус со встроенным в кнопку питания сканером отпечатков пальцев и 6,67-дюймовым AMOLED DotDisplay с частотой обновления 120 Гц. Redmi Note 10 Pro покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5 на передней панели защищает экран от потертостей и царапин.

Что касается производительности, Redmi Note 10 Pro оснащается процессором четвертого поколения Qualcomm Snapdragon 732G. Подходящая как для геймеров, так и для стримеров, модель устройства с высокой производительностью и низким энергопотреблением в сочетании с иммерсивной звуковой системой с двумя динамиками. Благодаря батарее емкостью 5020 мАч и усовершенствованной быстрой зарядке 33 Вт время, затрачиваемое пользователями на подзарядку устройства, будет сведено к минимуму.

Redmi Note 10

Redmi Note 10 оснащен 6,43-дюймовым дисплеем AMOLED DotDisplay. Цельный корпус, встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев, быстрая зарядка 33 Вт, настройка датчика освещенности на 360 градусов и иммерсивные двойные динамики – эти и другие возможности представлены в модели Redmi Note 10.

Смартфон имеет камеры с четырьмя модулями, включающей 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру для групповых снимков, 2-мегапиксельную макро-камеру для крупных планов и 2-мегапиксельный датчик глубины для съемки портретов. Основная камера на 48 Мп.

Устройство также оснащается быстрым процессором Qualcomm Snapdragon 678.

Цены и доступность

Redmi Note 10 поступит на российский рынок в конфигурации 4+64 ГБ и в трех цветовых вариантах: Серый оникс, Лазурное озеро и Белая галька. Цена смартфона составит 17 990 рублей, в продаже он появится 8 апреля в фирменной рознице Xiaomi и у всех официальных партнеров.

Redmi Note 10 Pro будет также доступен в трех цветах: Серый оникс, Голубой лёд и Бронзовый градиент. Цена за версию с 8+128 ГБ составит 28 990 рублей, в магазинах новинка появится 30 марта и будет доступна в фирменной рознице Xiaomi и у всех официальных партнеров. Кроме того, в рамках специальной акции с 30 марта по 4 апреля при покупке Redmi Note 10 Pro покупатели получат в подарок фитнес-браслет Mi Smart Band 5.