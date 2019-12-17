В России начинаются продажи доступного смартфона с выдвижной камерой Huawei Y9s
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В России начинаются продажи доступного смартфона с выдвижной камерой Huawei Y9s

Huawei объявила о старте продаж на российском рынке бюджетного смартфона Huawei Y9s. Новинка обладает тройной камерой с ультрашироким объективом и основной камерой на 48 МП. Также имеется выдвижная фронтальная камера и экран с диагональю 6,59 дюйма и разрешением 2340×1080 пикселей.

Тройная основная камера имеет основной модуль на 48 МП, ультраширокоугольный модуль с разрешением 8 МП и 2 МП модуля для определения глубины сцены.

Huawei Y9s

Сердцем смартфона выступает процессор Kirin 710F и 6 Гб оперативной памяти. Объём встроенной памяти для хранения данных составляет 128 ГБ с поддержкой технологии двухканального хранилища UFS2.1 и фирменной файловой системой Extendable Read-Only File System. Кроме этого, есть сканер отпечатков пальцев в боковой кнопки включения.

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Ёмкость батареи составляет 4000 мАч. По словам производителя автономной работы хватит на целый день.

В России Huawei Y9s будет представлен в двух цветах: светло-голубом и полуночном черном. Продажи начинаются с 20 декабря по рекомендованной цене 17 990 рублей.

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