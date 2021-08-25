В России начались продажи доступного смартфона Galaxy А22

Samsung объявил о старте продаж смартфона Galaxy А22. Устройство получило большой экран с частотой обновления 90Гц и разрешением 720 x 1600 (HD+), а также четыре камеры с искусственным интеллектом.

Ёмкостью аккумулятора составляет 5000 мАч, а быстрая зарядка 15 Вт экономит время пользователя, оперативно восполняя запас энергии смартфона. Работает аппарат на оболочке One UI 3.1.

Galaxy A22 уже в трех тонах: черном, белом и мятном по цене 17 990 рублей за версию 64 ГБ и 19 990 рублей за версию 128 ГБ.