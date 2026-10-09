В России хотят обязать провайдеров давать не менее 1 Гбит/с на каждую квартиру
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В России хотят обязать провайдеров давать не менее 1 Гбит/с на каждую квартиру

Минцифры рассчитывает до конца года внести в Госдуму законопроект о реформе отрасли связи.
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Редакция The GEEK сегодня в 13:27
В России хотят обязать провайдеров давать не менее 1 Гбит/с на каждую квартиру

Ключевое требование — скорость интернета не менее 1 Гбит/с на домохозяйство в каждом многоквартирном доме, внедрять его планируется в течение десяти лет. Об этом пишет Коммерсантъ.

Реформа также предусматривает внесудебный отзыв лицензии за повторные нарушения, запрет на получение лицензии на десять лет и обеспечение непрерывности услуг связи. Вместо почти 20 видов лицензий введут несколько уровней — муниципальную, базовую, универсальную и генеральную; индивидуальные предприниматели оказывать услуги связи не смогут.

Операторов обяжут получать не менее 50% выручки от услуг связи, а стоимость лицензий привяжут к территории работы. Малым операторам, единственным на своей территории, обещают послабления и год на бесплатное переоформление лицензии.

По оценкам рынка, новым требованиям не соответствуют около трети провайдеров; сейчас на топ-5 компаний приходится 70% абонентской базы широкополосного доступа в B2C-сегменте.

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