MAX или SMS: в России готовят новые антифрод-меры
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MAX или SMS: в России готовят новые антифрод-меры

Пока речь идёт лишь об одной из инициатив для третьего пакета мер по борьбе с мошенничеством.
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Редакция The GEEK сегодня в 10:51
MAX или SMS: в России готовят новые антифрод-меры

Минцифры рассматривает возможность обязать пользователей подтверждать «значимые действия» в интернете через мессенджер MAX или SMS. Об этом со ссылкой на источники в IT- и телеком-отрасли сообщает Forbes.

По данным издания, инициативу хотят включить в третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Похожее предложение уже обсуждали при подготовке второго пакета антифрод-поправок, но тогда его исключили. Источник Forbes утверждает, что против выступил почти весь бизнес, кроме VK, чья дочерняя компания развивает MAX, и операторов связи.

Какие именно действия будут считаться «значимыми», пока неизвестно. В этом и главная проблема: формулировка может затронуть широкий круг операций — от входа в аккаунт до финансовых действий или изменения персональных данных.

Для бизнеса такая схема означает дополнительные расходы и зависимость от ограниченного числа каналов подтверждения. Сейчас компании используют разные способы верификации: пуш-уведомления, email, собственные приложения, токены, биометрию и другие инструменты. Если оставить только MAX или SMS, часть уже работающих решений придётся перестраивать.

В Минцифры заявили Forbes, что такая мера сейчас не рассматривается. Ведомство уточнило, что третий пакет антифрод-мер ещё согласовывается с отраслью и другими госорганами, а все предложения должны учитывать баланс между безопасностью и удобством пользователей.

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