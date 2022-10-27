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В продаже появились смартфоны Samsung произведенные в Египта

Из-за обострения торговых войн между США и Китаем многие компании начали переносить свои производства в другие страны. Так, Apple начала «исход» и Китая в Индию, а Samsung перенесла производство в Египет.

Как минимум, туда перевели часть производственных мощностей по выпуску смартфонов. В Twitter уже появились фотографии моделей Galaxy A13 с пометкой «Made in Egypt».

По имеющейся информации, производство развёрнуто заводе компании в городе Бени-Суэйф недалеко от Каира. Там ранее выпускали телевизоры и дисплеи для планшетов.

Как ожидается, это позволит оживить рынок смартфонов в стране, поскольку там продаётся в год около 18 миллионов телефонов.

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Источник:
Egyptindependent
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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